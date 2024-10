Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241017-5: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Erftstadt (ots)

Teil der B265 zeitweise gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt sind am Donnerstagmorgen (17. Oktober) zwei Unfallbeteiligte (45, 54) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die betroffenen Fahrbahnen der Bundesstraße (B) 265 von Hürth in Richtung Blessem sowie in Fahrtrichtung Lechenich bis etwa 7.45 Uhr ab.

Laut ersten Informationen war der 54-Jährige gegen 5.45 Uhr mit seinem Auto auf der B 265 von Hürth in Richtung Lechenich unterwegs. Zeitgleich sei die 45-Jährige mit ihrem Wagen auf der Frauenthaler Straße gefahren und habe beabsichtigt nach links auf die B 265 in Richtung Hürth zu fahren. Im Kreuzungsbereich sei es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten gekommen.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Feuerwehrkräfte befreiten die Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell