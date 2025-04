Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand von Verteilerkästen sowie einer Hecke

Delmenhorst (ots)

Am 26.04.2025, gegen 23:20 Uhr, konnten Anwohner der Hindenburgstraße in Delmenhorst einen dumpfen Knall wahrnehmen. Kurz darauf bemerkten sie eine brennende Hecke an einem Grundstück, die schnell in Vollbrand stand. Ebenfalls brandbetroffen waren drei Strom-/Internet-/Verteilerkästen. Zwei der Kästen wurden durch den Brand komplett zerstört. Die Brandursache ist bislang unklar.

