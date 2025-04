Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Pkw unter Alkoholeinfluss in Wildeshausen geführt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 27.04.2025, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Wildeshausen einen Pkw in der Tulpenstraße in Wildeshausen. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 22-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ein in der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung in Höhe von 0,58 Promille. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ihm wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt.

