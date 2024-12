POL-GM: Unfall mit Leichtkraftrad fordert einen Verletzten

Lindlar (ots) - Am Samstag (30. November) war ein 54-jähriger Mann aus Lindlar mit seinem Toyota auf der Straße "An der Sülz" unterwegs. Gegen 11:15 Uhr wollte er an der Einmündung Frielingsdorfer Straße / An der Sülz nach links in Richtung Frielingsdorf abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Rennradfahrer, der auf der bevorrechtigten Frielingsdorfer Straße in Richtung Steinenbrücke fuhr. ...

mehr