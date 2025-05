Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.05.2025

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Alkoholisierter Fahrer landet mit entwendetem Pkw in der Werra

Am Donnerstag hat ein 22-Jähriger aus Eschwege im Bereich Leuchtbergstraße/Hintere Torwiese in Eschwege, nahe dem Gelände des Kanuvereins, einen abgestellten Pkw entwendet und ist damit über eine Wiese gefahren und letztlich in dem angrenzenden Flussbett der Werra gelandet. Die Polizei in Eschwege ist um kurz vor 17.00 Uhr von Zeugen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. Der 22-jährige Fahrer konnte sich anschließend selbständig aus dem Pkw befreien und ans Ufer schwimmen. Das betreffende Fahrzeug war von den Besitzern zuvor kurzfristig unbeaufsichtigt abgestellt worden. Den Umstand nutzte der junge Mann aus, um sich das Fahrzeug anzueignen. Der 22-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, musste sich später einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird wegen Diebstahl von Kraftfahrzeug bzw. den unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs ermittelt. Daneben muss er sich außerdem für die Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol und ggfs. noch anderer berauschender Mittel verantworten. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienste und DLRG im Einsatz. Das nahezu komplett im Fluss abgesunkene Auto (Totalschaden) musste zunächst aus dem Flussbett geborgen werden. Anschließend erfolgte der Abtransport mittels Abschleppdienst.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto durch Tritte beschädigt; Schaden 2000 Euro

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat aktuell Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Pkw aufgenommen. Demnach ist am Mittwoch um 22.25 Uhr ein geparkter schwarzer BMW durch Fußtritte mutwillig beschädigt worden. Die Ermittlungen in dem Fall richten sich gegen einen 53-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Der Vorfall als solcher ereignete sich in der Leipziger Straße in Walburg.

Polizei Witzenhausen

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

Im Parkweg in Ermschwerd haben Unbekannte einen grünen VW Caddy mutwillig beschädigt, der vor der Gaststätte "Wichtelstuben" abgestellt war. Die Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite vom hinteren Kotflügel bis zur Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand, vmtl. einem Schraubendreher. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 3500 Euro. Verursacht wurde der Schaden zwischen Mittwoch 20.45 Uhr und Donnerstag 11.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In Ziegenhagen ist ein geparkter, brauner Seat Alhambra, beim Ausparken beschädigt worden. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 18.06 Uhr in der Straße "Ziegenberg", auf dem Parkplatz des Erlebnisparks Ziegenhagen. Der Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite des Seat beläuft sich auf 2000 Euro. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

