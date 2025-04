Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.04.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Müll illegal entsorgt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben jetzt Bauschutt und mehrere gefüllte Müllsäcke illegal entsorgt. Wie von Fußgängern am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr festgestellt und gemeldet wurde, handelt es sich dabei u.a. um zwei Speisfässer voll Bauschutt (Reste eines Badezimmers). Im angrenzenden Bereich sind darüber hinaus auch gefüllte Müllsäcke abgeladen worden. Die Entsorgungsstelle befindet sich am Ortsrand von Eschwege (von Langenhain kommend) auf einem kurzen Verbindungsweg (ein mit Z. 250 gekennzeichneter Wirtschaftsweg) zwischen Langenhainer Weg und Höhenweg. Am Montag war die Stelle lt. Zeugen noch frei von Müll, so dass die Ablagerung vmtl. am Dienstag im Laufe des Tages erfolgte. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Beim Zurückrollen Pkw übersehen; Schaden 6000 Euro

Am Dienstag um 11.50 Uhr befuhren eine 83-jährige Autofahrerin und 65-jähriger Autofahrer (beide aus Eisenach) in Herleshausen die Brandenburgstraße aus Richtung Eisenacher Straße kommend, in Richtung der Straße "Auf den Klingen". Als die 83-Jährige anhielt und etwas zurückrollte, um einem vom REWE-Parkplatz kommenden Lkw Platz zum Rangieren zu machen, übersah die Rentnerin den ihr nachfolgenden Wagen des 65-Jährigen, der hinter ihr zum Halten gekommen war. Die Unfallschäden belaufen sich auf 4000 Euro bei der Verursacherin und 2000 Euro an dem anderen Pkw.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit noch unbeziffertem Sachschaden kam es Mittwoch gegen 10.45 Uhr. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Großalmerode und eine 25-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau befuhren in dieser Reihenfolge die Landesstraße L 3238, aus Richtung Uengsterode kommend, in Richtung B 451. An der Einmündung zur B 451 wollte der 81-Jährige nach rechts in Richtung Trubenhausen abbiegen. Aufgrund eines bevorrechtigten Pkw musste der Rentner sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 25-Jährige zu spät bemerkte und auf den stehenden Pkw des 81-Jährigen auffuhr.

Polizei Witzenhausen

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In Ermschwerd ist ein abgestellter schwarzer Honda Ateca von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden. Der Wagen war in der Tatzeit zwischen Dienstag 20.00 Uhr bis Mittwoch 08.00 Uhr in der Straße "Am Hagelholz" abgestellt. Der Schaden am Auto wird mit 3000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell