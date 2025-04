Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 07.04.2025

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Oberbruch, Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Sonntag, den 06.04.2025, gegen 15.55 Uhr kam es auf der Graf-von-Galen-Straße in Oberbruch zu einem Verkehrsunfall. Als ein Motorradfahrer die Graf-von-Galen-Straße befuhr und aufgrund einer Fräskante auf der Fahrbahn bremste, kam dieser zu Fall. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er dem Krankenhaus zugeführt. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Heinsberg - Randerath, Motorradfahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Am Sonntag, 06.04.2025, um 12.10 Uhr ereignete sich auf der Straße Sandberg in Heinsberg-Randerath ein Verkehrsunfall. Beim Abbiegevorgang von der Straße Am Hellenkamp auf die Straße Am Sandberg kam eine Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Begrenzungsmauer auf einem Privatgrundstück. Die Motorradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung dem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell