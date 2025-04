Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 05.04.2025

Straftaten

Wegberg - Friedhof, Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter schlugen am Freitag, 04.04.2025, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 12.40 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Pkw ein. Das Fahrzeug stand auf dem öffentlichen Parkplatz des Friedhofs an der Friedhofstraße. Im Anschluss entwendeten diese eine Tasche mit Geldbörse und sonstigen persönlichen Gegenständen aus dem Fahrzeuginnenraum.

Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Hückelhoven, Vierjähriges Kind leicht verletzt

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 14.58 Uhr ereignete sich in Hückelhoven an der Kreuzung Parkhofstraße / Haagstraße ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte hierbei mit einem vierjährigen Mädchen, welches die Haagstraße zu Fuß überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde die Vierjährige mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Geilenkirchen, Zweijähriger schwer verletzt

Am Freitagmittag, 04.04.2025, kam es gegen 12.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße in Geilenkirchen, bei dem ein zweijähriger Junge schwer verletzt wurde.

Ein Pkw befuhr die Landstraße aus Richtung Berliner Ring in Richtung Tripsrath, als der Zweijährige, welcher sich zuvor mit seiner Mutter auf dem Gehweg befand, unvermittelt auf die Fahrbahn lief. Der Pkw bremste und wich noch aus, ein Zusammenstoß mit dem Jungen konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Zweijährige wurde schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung dem Uniklinikum Aachen zugeführt. Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

