Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike aus Garage entwendet

Heinsberg-Dremmen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch (2. April) zwischen 00.10 Uhr und 06.50 Uhr Zugang zu einem am Ginsterweg geparkten Auto und nahmen einen elektronischen Garagenöffner an sich. Mit diesem öffneten sie das Garagentor und entwendeten ein darin befindliches E-Bike mit einem dazugehörigen Fahrradschloss.

