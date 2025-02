Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunken zur Polizei gefahren

Schleiz (ots)

Am Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, wurde der 44-jährige Fahrer eines PKW in der Polizeiinspektion in Schleiz vorstellig. Dieser war den Beamten bereits bekannt, ebenso war bekannt, dass er nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin ergab der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

