Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zugschleusung gestoppt

Bautzen (ots)

15.08.2024 / 13:00 Uhr / Bautzen

Am 15. August stoppte die Bundespolizei am Bahnhof Bautzen vier afghanische Migranten, die zuvor von Polen kommend unerlaubt eingereist waren und nun in einem Zug von Görlitz in Richtung Dresden fuhren. Hierbei wurden sie von zwei in Deutschland lebenden Landsleuten begleitet.

Gegen 13:00 Uhr fuhr die Regionalbahn in Bautzen ein. Im hinteren Zugteil saßen die sechs Männer im Alter zwischen 27 und 35 Jahren. Zwei von ihnen konnten während der Kontrolle gültige Aufenthaltsgestattungen vorlegen. Die anderen vier Afghanen hatten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei. Sie stellten Schutzersuchen und wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes und wegen des Einschleusens von Ausländern. Nähere Hintergründe zur Tat und der genaue Grenzübertrittsort sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die beiden Schleuser verblieben auf freiem Fuß.

