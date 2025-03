POL-MK: 101 statt 50 km/h: Fahrverbot

Iserlohn (ots) - Am Sonntag (16.03.2025), gegen 01:05 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrichstraße in Iserlohn. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Am Donnerstag ...

