Plettenberg (ots) - Unbekannte haben sich an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus Am Beiese versucht, erzeugten jedoch nur Beschädigungen und gingen ohne Beute aus. Die Tat geschah zwischen Dienstagmorgen, 8.30 Uhr, und gestern, 11 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

