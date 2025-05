Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 05.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Abbiegen

Um 15:33 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Rotenburg a.d. Fulda mit seinem Pkw die Straße "Steintor" in Bad Sooden-Allendorf in Richtung der Straße "Am Plan". Aus dieser Richtung kam zu dieser Zeit ein Achtjähriger aus Bad Sooden-Allendorf auf einem Fahrrad angefahren, der über den Gehweg hinweg nach links abbog. Der 38-Jährige erkannte das rechtzeitig und hielt sein Auto an. Auch der Achtjährige bremste sein Rad ab, kam dadurch aber ins Straucheln und touchierte noch mit dem Lenker das Auto. In der Folge stürzte der Achtjährige, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 03.05.25, 18:00 Uhr und dem 04.05.25, 11:20 Uhr befuhr ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Straße "Pommerntor" in Eschwege und bog anschließend in die Werragasse nach rechts in Richtung "Schulberg" ab. In dem engen Straßenabschnitt streifte das Fahrzeug eine angrenzende Hauswand sowie ein Zaunfeld des Holzzaunes, die dadurch beschädigt wurden. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 05:29 Uhr befuhr heute früh eine 43-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die B 27. Zwischen Reichensachsen und Niddawitzhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Exhibitionistische Handlungen

Um 20:56 Uhr wurde gestern Abend aus der Ladestraße in Grebendorf eine männliche Person gemeldet, die dort auf einer Grünfläche stehend sich entblößt hatte und dabei an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Durch die Polizeistreife wurde auf dem ehemaligen Bahngelände ein 36-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard angetroffen, der einen Platzverweis erhielt und gegen den ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

versuchter Einbruch in Sporthalle

Zwischen dem 03.05.25, 16:00 Uhr und dem 04.05.25, 08:30 Uhr versuchten Unbekannte zwei Türen der Sporthalle unweit des Dorfgemeinschaftshauses in Meinhard-Grebendorf gewaltsam zu öffnen. Dieses gelang jedoch nicht; die Türen wurden durch die Hebelversuche beschädigt. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw; anschließender Verkehrsunfall

Um 04:30 Uhr wurde vergangene Nacht festgestellt, dass Unbekannte die Fahrzeugscheiben eines weißen Kastenwagens, der in der Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried geparkt war, zerstört haben. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Um 04:55 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried. Aufgrund eines am Fahrbahnrand stehenden Opel Vivano, an dem die Scheiben eingeschlagen wurden, wich der 48-jährige den herumliegenden Scherben aus. Dabei fuhr er über eine angrenzende Wiese auf der sich ein Findling befand. Der 48-Jährige übersah diesen und fuhr mit seinem Pkw dagegen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 12:11 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein 30-Jähriger mit seinem Pkw im innerstädtischen Bereich von Sontra durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC das Auto fuhr, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

In Gartenhaus eingedrungen

Wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in Sontra gegen einen 37-Jährigen und einen 38-Jährigen, beide aus dem Raum Eisenach, die sich auf dem Gelände des Kleingartenvereins in der Bahnhofstraße in Herleshausen in einem Gartenhaus "gemütlich gemacht hatten". Beim Eindringen wurde noch ein Fenster beschädigt. Nachdem sie sich unberechtigt Zugang verschafft hatten, übernachteten sie in der Hütte und konnten am gestrigen Sonntagnachmittag durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Polizei wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung im Bereich der Kirche in der Straße "An der Kirche" in Fürstenhagen. Zwischen dem 27.04.25 und dem 04.05.25, 19:15 Uhr wurden die zwei fest installierten Außenlampen der Kirche gewaltsam aus der Halterung herausgebrochen, wodurch dem ev. Dekanat ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell