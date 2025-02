LPI-EF: Unterwegs mit fast zwei Promille

Sömmerda (ots) - Ein Randalierer beschädigte in Sömmerda Donnerstagmorgen ein Auto mit einem Böller. Der Unbekannte hatte gegen 07:00 Uhr eine Fensterscheibe des geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Anschließend warf er einen Böller hinein. Dieser detonierte und beschädigte das Auto derart, dass Schäden in Höhe von 8.000 Euro entstanden. Die Polizei wurde informierte und leitete ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Sachbeschädigung ein. (SE) Rückfragen bitte an: ...

