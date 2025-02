LPI-EF: Auto stark beschädigt

Erfurt (ots) - Diebe brachen in einer Erfurter Kleingartenanlage in ein Gartenhaus ein. Die Unbekannten waren in den vergangenen Tagen auf das Gelände der Anlage in der Eugen-Richter-Straße gelangt. In einem Gartengrundstück brachen sie die Tür zu einem Schuppen auf. Aus diesem stahlen sie elektrisches Handwerkzeug im Wert von etwa 1.500 Euro. Mitglieder des Gartenvereins bemerkten den Einbruch Mittwochnachmittag und riefen die Polizei. Wie hoch der angerichtete Schaden ...

