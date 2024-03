POL-ME: Grab-Blumen von Friedhof entwendet: Polizei klärt Fall Dank GPS-Ortung - Heiligenhaus - 2403078

Polizei Mettmann

In Heiligenhaus hat die Polizei am Dienstag (19. März 2024) dank der Hilfe einer cleveren Heiligenhauserin einen außergewöhnlichen Ermittlungserfolg feiern können: Dank einer GPS-Ortung konnten die Beamten eine mutmaßliche Diebin überführen, die im Verdacht steht, zuvor Grab-Blumen von einem Friedhof entwendet zu haben.

Folgendes war geschehen:

Schon mehrfach war einer 62-jährigen Heiligenhauserin aufgefallen, dass in den zurückliegenden Wochen Blumen vom Grab ihrer Mutter auf dem Friedhof an der Kettwiger Straße entwendet worden waren.

Clever stellte die 62-Jährige den Dieben eine Falle: Sie brachte an einem der Blumengestecke auf dem Grab ihrer Mutter einen GPS-Peilsender an. Am gestrigen Montag (18. März 2024) stellte die Frau dann fest, dass das Gesteck fehlte, woraufhin sie am heutigen Dienstag (19. März 2024) die Polizei einschaltete. Anschließend führte sie die Beamten durch ihre Angaben dann auch gleich zu der Adresse einer 80-jährigen Heiligenhauserin, von der aus das Signal des Peilsenders gesendet wurde.

Vor Ort stellte die Polizei dann tatsächlich fest, dass das von dem Grab entwendete Blumengesteck auf dem Balkon der Seniorin stand. Ob die Seniorin das Gesteck tatsächlich selbst entwendet hatte, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen die 80-Jährige wurde daher ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

