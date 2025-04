Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup - Verkehrsschild beschädigt, Polizei sucht schwarzen Transporter mit Bootsanhänger

Süderbrarup (ots)

Montagmittag (28.04.25), gegen 13.10 Uhr, befuhr ein schwarzer Kastenwagen mit roter oder gelber Aufschrift an den Seiten mit einem Bootsanhänger und darauf befindlicher Segelyacht den Birkenweg in Süderbrarup. Beim Abbiegevorgang in den Mühlenberg beschädigte der Anhänger mit seiner rechten Seite den Mast eines Straßenschildes. Dieser wurde vom Zusammenstoß abgeknickt, ein weiteres Wasserleitungsschild wurde ebenfalls beschädigt. Vermutlich wurde dies durch den Fahrzeugführer nicht bemerkt, da dieser unbeirrt weiterfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeistation in Süderbraup hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Unfallverursacher oder Hinweisgeber zu diesem um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04641-4809830. Vielen Dank!

