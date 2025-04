Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Goldelund: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Goldelund (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26.04.2025) kam es im Einmündungsbereich der Haupt- und Westerstraße in Goldelund zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizeistation Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fiat Panda gegen 23.55 Uhr die Hauptstraße aus Goldebek kommend in Richtung Bredstedt. Auf Höhe der Einmündung zur Westerstraße überfuhr dieser einen auf der Fahrbahn ausgelegten Stacheldraht. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden im Bereich des Stoßfängers. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bredstedt unter der Telefonnummer 04671 404 490 0 oder per Email an Bredstedt.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell