POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Veröffentlichung des Verkehrssicherheitsberichts für die Stadt Flensburg

Sylt (ots) - Westerland - Am Montag, den 14.04.2025, kam es gegen 21:40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwimmbad "Sylter Welle" in Westerland / Sylt. In der Herrenumkleide sowie dem Eingangsbereich soll ein junger Mann durch einen männlichen Tatverdächtigen geschlagen und bis vor das Schwimmbad verfolgt worden sein. Der männliche Täter soll etwa 1,85 m bis 1,90 m groß und athletisch gebaut sein. Er wird auf etwa ...

