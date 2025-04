Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei - Festnahme eines Einbrechers

Flensburg (ots)

Nach einer im November 2024 veröffentlichten Pressemitteilung zu einem Einbrecher konnte die Flensburger Kriminalpolizei nach umfangreichen Ermittlungen nun einen Täter festnehmen.

Der 47jährige Beschuldigte ist nach den bisher durchgeführten Ermittlungen hinreichend verdächtig, 17 Einbruchstaten in Schleswig-Holstein und Hamburg begangen zu haben. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Taten dauern an. Die meisten Taten beging der Beschuldigte in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland sowie der Stadt Flensburg.

Insgesamt erbeutete er Stehlgut im fünfstelligen Bereich. Der Täter handelte allein ohne Mittäter und die bislang zugeordneten Taten erstrecken sich über einen Zeitraum von 2021 bis 2024. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell