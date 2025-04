Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Schwimmbad

Sylt (ots)

Westerland - Am Montag, den 14.04.2025, kam es gegen 21:40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwimmbad "Sylter Welle" in Westerland / Sylt. In der Herrenumkleide sowie dem Eingangsbereich soll ein junger Mann durch einen männlichen Tatverdächtigen geschlagen und bis vor das Schwimmbad verfolgt worden sein. Der männliche Täter soll etwa 1,85 m bis 1,90 m groß und athletisch gebaut sein. Er wird auf etwa 18-25 Jahre geschätzt und soll blondes Haar haben.

Der Tatverdächtige soll in Begleitung einer etwa 16- bis 22-jährigen schlanken Frau mit langen blonden Haaren gewesen sein.

Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Westerland übernommen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der 04651 - 70470 oder unter Sylt.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell