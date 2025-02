Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250223 - 0194 Frankfurt - Bockenheim: Konflikt unter Autofahrern eskaliert

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits am Freitagabend (21.02.25) eskalierte ein Streit zwischen zwei Autofahrern im "Katharinenkreisel". Eine der beiden Parteien kam anschließend ins Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 19:00 Uhr zwei Autofahrer, die den "Katharinenkreisel" in Richtung Voltastraße befuhren, aufgrund eines Überholmanövers in Streit. Als beide an der nächsten roten Ampel anhalten mussten, eskalierte dieser, denn beide Männer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Männer den anderen mit dem Tode gedroht, anschließend eine Schreckschusswaffe gezogen und mit dieser auf seinen 29-jährigen Kontrahenten geschossen haben. Dabei wurde dieser leicht verletzt, der Schütze flüchtet sodann in seine schwarzen VW Golf.

Die sofort eingeleitete Fahndung führte zum Auffinden des Autos, die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Die Polizei ermittelt u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

