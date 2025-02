Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250222 - 0191 Frankfurt - Gutleutviertel: Festnahme von Autoknacker

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht nahmen Zivilfahnder einen Autoknacker fest. Die Beamten erwischten den Mann auf frischer Tat.

Zur richtigen Zeit befuhr eine Zivilstreife letzte Nacht um kurz nach Mitternacht die Wilhelm-Leuschner-Straße, als ihnen ein Mann auffiel, der offenbar geparkte Autos ausspähte. Noch bevor die Fahnder eine Kontrolle durchführen konnten, wurden sie Zeuge, wie der Verdächtige kurzerhand die Beifahrerscheibe eines Autos einschlug, daraufhin die Tür öffnete und Wertsachen aus dem Innenraum an sich nahm. Als der Tatverdächtige wieder aus dem Auto ausstieg, klickten auch schon die Handschellen.

Die Polizei brachte den 31-jährigen wohnsitzlosen Tatverdächtigen in die Haftzellen des Präsidiums. Die von ihm aus dem Fahrzeug gestohlenen Wertsache übergaben die Beamten noch in der Nacht an die Eigentümer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell