POL-ESW: Pressebericht vom 08.05.25

Unfallflucht

Um 20:37 Uhr wurde am gestrigen Abend eine Unfallflucht in Eschwege gemeldet, nachdem ein Pkw Toyota mit "HD-Kennzeichen" beim Ausparken auf dem Parkdeck "Stad" gegen einen Fiat Punto fuhr. Der Fahrer des Toyota bemerkte, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben, worauf er beschleunigte und in Richtung der Straße "Unter dem Berge" flüchtete. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem flüchtigen Pkw verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden am dem Fiat Punto wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Geldbörse

Um 09:33 Uhr konnte gestern Morgen beobachtet werden, wie ein 34-Jähriger aus Eschwege in der Beethovenstraße in Höhe der dortigen Schule sich zu einem Taxi begab, das dort mit geöffneter Fahrertür stand. Aus dem Taxi entwendete er sowohl die private Geldbörse des Fahrers als auch die Geldbörse der Einnahmen. Aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Insgesamt hatte er Bargeld von ca. 150 EUR aus den beiden Geldbörsen entnommen.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Auf dem Netto-Markt-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Großalmerode parkte am gestrigen Vormittag, um 11:15 Uhr, eine 74-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw aus. Dabei fuhr sie gegen den Kotflügel eines geparkten VW T-Roc, wodurch ein <Gesamtschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen dem 06.05.25, 20:00 Uhr und dem 07.05.25, 13:30 Uhr wurde in der Neuenröder Straße in Berge die Verriegelung einer Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Aus der Hütte wurde sodann eine Motorsäge der Marke "Stihl" im Wert von ca. 300 EUR entwendet. Hinweise: 05542/93040.

