Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Polizei ist gut auf die Palmkirmes vorbereitet

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (04.04.2025) startet die Palmkirmes in Recklinghausen. Bis zum 13. April werden tausende Besucher auf dem Gelände rund um die Vestlandhalle erwartet. Besonders an den beiden Wochenenden rechnet die Polizei bei gutem Wetter mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern.

In diesem Jahr gilt bei der Palmkirmes in Recklinghausen erstmals ein Waffentrageverbot. Damit ist das Führen von Messern und Waffen in jeglicher Form untersagt. Diese Maßnahme basiert auf dem neuen, bundesweit geltenden Waffengesetz, das das Führen von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen verbietet. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten werden stichprobenartig Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass das Verbot eingehalten wird. "Waffen haben auf einem Volksfest nichts zu suchen. Falls nötig, werden wir von der neuen Rechtsgrundlage Gebrauch machen. Grundsätzlich schöpfen wir als Polizei alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche Palmkirmes zu ermöglichen", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Diejenigen, die dennoch ein Messer oder eine Waffe mitführen, müssen mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. "Außerdem ordne ich für die Zeit der Palmkirmes für das Umfeld des Veranstaltungsgeländes die strategische Fahndung an. Dadurch haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die rechtlichen Möglichkeiten, um bei Besucherinnen und Besuchern auch schon bei der Anreise zur Kirmes nach Waffen zu schauen", so die Behördenleiterin.

Menschenmengen sind immer auch für Taschendiebe ein ideales Umfeld, um Beute zu machen. Bargeld, Handys und Wertgegenstände sollten möglichst nah am Körper, in Innentaschen, oder in verschlossenen Umhängetaschen mitgeführt werden. Lassen Sie keine Taschen unbeaufsichtigt an einem Fahrgeschäft stehen. Auch die Außentaschen von Rucksäcken können im Gedränge unbemerkt geöffnet und Wertgegenstände gestohlen werden.

Um das bestehende Sicherheitskonzept zu ergänzen, ist die Polizei auch in diesem Jahr auf dem Kirmesgelände präsent. Vom 4. bis zum 13. April 2025 werden sowohl tagsüber als auch in den Abendstunden und an den beiden Wochenenden Polizistinnen und Polizisten, unterstützt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), für ein sicheres Umfeld sorgen. Polizei und KOD werden durch ihre sichtbare Präsenz dazu beitragen, dass die Kirmesgäste unbeschwert feiern können. Im Falle von Störungen oder Regelverstößen werden die Einsatzkräfte einschreiten und entsprechende Ordnungswidrigkeiten- oder Strafanzeigen fertigen und Platzverweise aussprechen.

Als Anlaufpunkt für die Gäste der Palmkirmes hat die Polizei Recklinghausen wieder eine Kirmeswache in der Vestlandhalle eingerichtet. Hier können Fundsachen abgegeben und falls nötig auch Strafanzeigen erstattet werden.

Die Polizei appelliert an alle Besucherinnen und Besucher, sich an die geltenden Regeln zu halten und gemeinsam für ein sicheres Fest zu sorgen. Bei Fragen oder Anliegen steht die Polizei jederzeit zur Verfügung, auch über die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell