Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall im Kreuzungsbereich - ein Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Als ein 60-jähriger Autofahrer im Bereich der Kreuzung Castroper Straße/Neuer Weg/Zum Kraftwerk links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem -jährigen Autofahrer.

Der 60-Jährige aus Datteln wollte am Montagnachmittag (15:45 Uhr) von der Straße Neuer Weg nach links in die Castroper Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr der 43-Jährige aus Oer-Erkenschwick von der Straße Zum Kraftwerk geradeaus in Richtung Neuer Weg. Im Bereich der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der 60-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand 25.000 Euro Sachschaden.

