Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hausen

Lkr. Rottweil) - Kind von Auto in der Horgener Straße erfasst und verletzt (23.01.2025)

Hausen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist in der Horgener Straße ein dreijähriger Junge von einem Auto erfasst worden, als er bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren wollte.

Gegen 07:20 Uhr war die Mutter des Kindes mit ihren beiden Söhnen zu Fuß auf dem Weg in den Kindergarten und hielt an der Ampel auf Höhe der Hausnummer 46 an. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete, lief der Dreijährige voran auf die Straße. Eine 19-jährige Fahrerin eines Ford Focus, die in Richtung Rottweil unterwegs war, übersah den Jungen und erfasste ihn auf der Straße. Der Junge kollidierte mit der Motorhaube und stürzte anschließend auf den Boden. Er erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und Kopfes und kam mit einem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Am Ford entstand kein erkennbarer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell