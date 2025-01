Oberndorf (ots) - Am Donnerstagabend hat ein 36-jähriger Mann in einem Supermarkt in der Ignaz-Rohr-Straße den Ladenschluss ignoriert und einen Security-Mitarbeiter angegriffen. Gegen 21:00 Uhr bat der Mitarbeiter den Mann, das Geschäft zu verlassen, woraufhin dieser zunächst kooperativ den Ausgangsbereich ...

mehr