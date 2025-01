POL-KN: (Tuttlingen) - Diebstahlversuch im Kaufland: Täter flüchtet (23.01.2025)

Immendingen (ots) - In der Nacht zum Freitag hat ein technischer Defekt einer Maschine einen Brand in einer Firma in der Bachzimmerer Straße ausgelöst. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Passanten Brandgeruch sowie Feuerschein und starken Rauch in einer Werkshalle und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr stellte vor Ort ein Feuer an einer Maschine fest. ...

