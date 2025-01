Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Schwarzen BMW zerkratzt - rund 3.500 Euro Schaden (20.01.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Mehrere tausend Euro Schaden hat ein Unbekannter am Montagabend an einem auf der Roseneggstraße geparkten Auto verursacht. Im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zerkratzte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW ringsherum mit einem spitzen Gegenstand. Der dabei entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 3.500 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell