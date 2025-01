Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - Brand in der Bachzimmerer Straße (24.01.2025)

Immendingen (ots)

In der Nacht zum Freitag hat ein technischer Defekt einer Maschine einen Brand in einer Firma in der Bachzimmerer Straße ausgelöst. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Passanten Brandgeruch sowie Feuerschein und starken Rauch in einer Werkshalle und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr stellte vor Ort ein Feuer an einer Maschine fest. Dank der automatischen Löscheinrichtung der Maschine konnte der Brand bereits weitgehend eingedämmt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. An der Gebäudesubstanz entstand nach derzeitigem Stand kein Sachschaden.

