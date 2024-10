Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt auf der Georg-Fischer-Straße von der Straße ab- rund 7.000 Euro Blechschaden (30.10.2024)

Singen (ots)

Am Mittwochabend ist es gegen 20.30 Uhr auf der Georg-Fischer-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden ist. Ein 20-jähriger Fahrer eines 3er BMW war auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlingen unterwegs, als er in der Folge eines Spurwechsels auf Höhe der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Verkehrszeichen prallte. Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Schadenshöhe am Verkehrszeichen ist noch nicht bekannt.

