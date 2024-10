POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unbekannter bricht Auto auf- Hinweise erbeten (29./30.10.2024)

Schramberg-Waldmössingen (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Schuhhäuslestraße eingebrochen. Der unbekannte Täter gelangte gewaltsam über ein Kellerfenster in die Wohnräume. Dort fand er eine Münzsammlung im Wert von einem mittleren ...

