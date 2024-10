Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall beim Spurwechsel- rund 10.000 Euro Gesamtschaden (30.10.2024)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 13.45 Uhr, auf der Georg-Fischer-Straße passiert ist. Eine 31-jährige war mit einem Jeep auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Steißlingen unterwegs. Auf Höhe des Kauflands wechselte sie von der rechten auf die linke Fahrspur und prallte mit einem BMW eines 63-Jährigen zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Beide Autofahrende blieben unverletzt.

