POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am vergangenen Freitag (27.09.2024) warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Böller auf insgesamt zwei Grundstücke in Haunstetten. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 16.00 Uhr warfen der oder die Unbekannten einen Böller auf einen Balkon in der Inninger Straße. Zudem legten sie gegen 18.30 Uhr einen Böller vor eine Haustür in der Muskatellerstraße. Insgesamt entstand ein ...

