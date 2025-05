Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.05.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Leichtkraftrad prallt gegen Pkw

Um 14:17 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Leichtkraftrad die "Alte Mühlhäuser Landstraße" in Oberdünzebach. In einem kurvigen Straßenverlauf kam der 16-Jährige in Höhe einer dort verlaufenden Regenrinne mit dem Krad auf die Gegenfahrbahn, wo dieses gegen die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos prallte. Der Pkw wurde von einer 35-jährigen Eschwegerin gefahren. Der 16-Jährige "flog" nach dem Aufprall nach rechts auf eine angrenzende Wiese, wodurch er leichte Verletzungen erlitt und selbständig zur weiteren Untersuchung das Krankenhaus aufsuchte. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 5000 EUR angegeben.

Unfall beim Einbiegen

Um 08:10 Uhr befuhr gestern Morgen ein 19-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Eschwege stadtauswärts. Kurz nach dem Kreisverkehr beabsichtigte ein 85-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw vom Parkplatz eines dortigen Grundstücks in den fließenden Verkehr einzufahren und übersah dabei den herannahenden Pkw des 19-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos Sachschaden.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 19:10 Uhr wurde am gestrigen Abend eine 46-Jährige aus Eschwege in der Bahnhofstraße in Eschwege mit ihrem PKW angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Amphetamin und Opiate. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 09:05 Uhr ereignete sich gestern Morgen ein Auffahrunfall im Bereich der B 451 / Einmündung zur L 3238 (Uengsterode). Eine 44-Jährige aus Melsungen bremste zur Unfallzeit ihren Pkw verkehrsbedingt ab, was die nachfolgende 34-Jährige aus Großalmerode zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.

