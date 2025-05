Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen fordert Feuerwehr und Rettungsdienst

Datteln (ots)

Um 17:30 Uhr ereignete sich auf der Castroper Str in Datteln ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug aus der Innenstadt kommend fuhr aus unbekannter Ursache, frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die 59-jährige Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schweren technischen Geräten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der auf dem Gelände des Uniper Kraftwerkes landete. Zur Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ein Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Verletzte wurde nach Gelsenkirchen in ein Krankenhaus der Maximalversorgung geflogen. Es bildeten sich lange Staus auf der Castroper Straße.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell