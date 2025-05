Feuerwehr Datteln

FW Datteln: schwerer Verkehrsunfall auf dem Landwehrring fordert eine verletzte Person

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Um 20:14 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem Verkehrsunfall auf dem Landwehrring alarmiert. Aus unbekannter Ursache war hier ein Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen eine Laterne geschleudert. Vor Ort wurde der Insasse durch einen, auf dem in direkter Nähe befindlichen Sportplatz, anwesenden Kollegen des Löschzuges Horneburg sowie durch einen Kollegen des Rettungsdienstes erstversorgt. Die Feuerwehr Datteln rückte neben der hauptamtlichen Wache auch mit einem ehrenamtlichen Löschzug aus, der sich an ander Stelle zu einem Übungsabend getroffen hatte. Die dortige Übung eines schweren Verkehrsunfalls wurde abgebrochen, gerade geübtes musste nun in der Realität angewendet werden. Unterstützt wurden die Maßnahmen von dem Rettungsdienst der Stadt Datteln und der Stadt Oer-Erkenschwick. Zur Unfallursache verweisen wir an die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell