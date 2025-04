POL Schwaben Nord: 0615 - Festnahme: Öffentlichkeitsfahndung nach Halid S. eingestellt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (02.04.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Winora in der Neuburger Straße. Gegen 08.30 stellte ein Mann sein Fahrrad "am Schlößle" ab und versperrte es an einem Mast. Als er gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren ...

