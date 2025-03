POL-GS: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 für die Region Goslar

Goslar (ots) - Verunreinigung des Abwassers/Regenwassers durch Einleiten von ca. 60 Liter Frittierfett in einen Gully In der Zeit von Donnerstagabend, ca. 18:00 Uhr, bis Freitagmorgen, ca. 06:30 Uhr, kippte ein bislang Unbekannter ca. 60 Liter Frittierfett in einen Gully in der Schulstraße, Ecke Seilerstraße in Clausthal-Zellerfeld. Durch den Bauhof musste der Gully aufwendig gereinigt und das Fett entnommen werden. ...

