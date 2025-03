Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 21.03.2025

Goslar (ots)

Verunreinigung des Abwassers/Regenwassers durch Einleiten von ca. 60 Liter Frittierfett in einen Gully

In der Zeit von Donnerstagabend, ca. 18:00 Uhr, bis Freitagmorgen, ca. 06:30 Uhr, kippte ein bislang Unbekannter ca. 60 Liter Frittierfett in einen Gully in der Schulstraße, Ecke Seilerstraße in Clausthal-Zellerfeld. Durch den Bauhof musste der Gully aufwendig gereinigt und das Fett entnommen werden. Eine kostenintensive Sonderentsorgung wurde notwendig. Das illegale Entsorgen von Speiseölen in einen öffentlichen Gully stellt eine Gewässerverunreinigung dar, die strafrechtlich verfolgt wird. Wer seine Speiseölreste aus gutem Grund nicht im heimischen Abfluss entsorgen will, sollte dies auch nicht im Gully nebenan tun!

Sollten Sie sachdienliche Hinweise auf eventuelle Verursacher oder Zeugen geben können, wenden Sie sich bitte an das PK Oberharz unter 05323/9531-0

Brunotte, POKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell