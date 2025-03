Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg für Freitag, 21.03.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Bad Harzburg / Bettingerode - Am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 46 zwischen Westerode und Bettingerode ein schwerer Verkehrsunfall. In der dortigen Linkskurve kurz vor dem Ortseingang Bettingerode kommt ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfährt einen Leitpfosten, kommt an einem Baum zum Stillstand und bleibt hochkant im Straßengraben liegen. Der ortsfremde Fahrer (66) und seine Beifahrerin (63) werden durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die örtliche Feuerwehr kann beide Personen aus dem Fahrzeug bergen und sie werden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer gibt einen Wert von 2,17 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Festgestellt wurde der Unfall unmittelbar nach dem Geschehen durch eine Anwohnerin, die durch den Knall aufmerksam geworden ist und die Einsatzkräfte alarmierte.

