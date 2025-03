Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Fahrradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Ein 80-Jähriger wollte am Montag, gegen 14:50 Uhr mit seinem Opel in den Kreisverkehr von der Binsengasse her einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer, vom Talschulzentrum kommenden 13-jährigen Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die 13-Jährige sich leichte Verletzungen zuzog. Sie musste anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der 80-jähriger Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein positiver Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Am Montag fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Toyota von der Forststraße in Richtung Hornbergstraße. Als sie an der Kreuzung dortigen Kreuzung nach links abbiegen wollte, übersah sie einen von rechts kommenden Dacia einer 50-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von mehr als 9000 Euro entstand.

Ellwangen: Aufgefahren

Als am Montag, gegen 11:15 Uhr ein 48-Jähriger mit seinem VW die BAB7 an der Anschlussstelle Ellwangen verlassen wollte, um auf die L1060 abzubiegen, musste er sein Fahrzeug anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender, ebenfalls VW-Fahrer zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt.

