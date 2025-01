Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Ein Pkw und ein Motorrad stoßen im Einmündungsbereich zusammen

Die Polizei in Eislingen bittet nach einem Verkehrsunfall und einem möglichen "Rotlichtverstoß" um Zeugenhinweise.

Am Samstagabend befuhr kurz nach 19:45 Uhr der Lenker eines Renault Clio die Schlater Straße in Richtung Süßen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen missachtete er an der Kreuzung "Anschlußstelle B10/Süßen/Schlag" das Rotlicht der dortigen Verkehrsampel.

Zeitgleich fuhr der Lenker eines Motorrades, welcher von der B 10 abgefahren war, bei "Grün" in den Kreuzungsbereich ein. Das Motorrad und der Renault Clio stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils geschätzten 500 EUR.

Ein Zeuge, welcher direkt hinter dem Motorradfahrer fuhr, bestätigte, dass sowohl der Motorradfahrer als auch er selbst bei "Grün" losgefahren waren.

Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161 8510) sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

Das Polizeirevier Eislingen (Tel. 07161 8510) sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

