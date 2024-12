Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Lagerhalle

Mainz-Weisenau (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 11. Dezember 2024, drangen unbekannte Täter in eine freistehende Lagerhalle in Mainz-Weisenau ein. Die Täter begaben sich zunächst zur rückwärtigen Seite des Gebäudes und versuchten, das Tor aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang jedoch. Anschließend wechselten sie zur Vorderseite der Lagerhalle, wo sie das Vorhängeschloss samt Sicherungskette aufbrachen und in das Gebäude eindrangen.

Die Täter beluden ein am Tatort befindliches Fahrzeug mit Werkzeug, ließen dieses jedoch aus bislang ungeklärter Ursache zurück. Stattdessen entwendeten sie einen Motorroller sowie mehrere Arbeitsgeräte.

Nach der Tat verließen die Täter das Objekt durch ein zuvor von innen geöffnetes Tor und konnten zunächst unerkannt fliehen.

Am 11. Dezember 2024, gegen 12:25 Uhr, stellte der Geschädigte seinen entwendeten Motorroller zufällig im Bereich Bodenheim fest. Die Person, die mit dem Roller unterwegs war, gab an, diesen gefunden zu haben.

Nachdem der Geschädigte sein Fahrzeug samt Schlüssel zurückerhalten hatte, entfernte sich die unbekannte Person von der Örtlichkeit und konnte von der hinzugerufenen Polizei nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

