Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger überlistet 87-Jährige mit "Shouldersurfing"-Masche

Mainz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat eine 87-jährige Frau am Freitag, 06.12.2024, mit der Betrugsmasche des sogenannten "Shouldersurfings" um rund 2600 Euro betrogen. Die Seniorin hob in einer Bankfiliale in Mainz Geld ab.

Dabei wurde sie wiederholt von einem ihr unbekannten Mann mit den Worten "Automat kaputt" angesprochen. Der Mann lenkte die Frau derart ab, dass sie nicht bemerkte, wie er in einem günstigen Moment die Bankkarte der Frau aus dem Geldautomaten nahm. Anschließend hob er mit der Karte am danebenstehenden Geldautomaten insgesamt rund 2600 Euro ab.

Die 87-Jährige ging zunächst davon aus, dass der Automat, an dem sie stand, die Bankkarte eingezogen hatte. Als die Frau Anfang dieser Woche bei ihrer Bank eine neue Karte beantragen wollte, wurde sie auf die Abhebungen aufmerksam gemacht - und der Betrug flog auf.

Der unbekannte Täter wurde als 1,85 Meter groß sowie mit schwarzer Jacke und schwarzer Kappe bekleidet beschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell