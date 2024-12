Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeug mit gravierenden Mängeln bei Reifen und Beleuchtung

Mainz-Mombach (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle hielten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 2 in der Nacht auf Dienstag, 10.12.2024, gegen 00:50 Uhr in der Rheinallee einen 21-jährigen Mann in einem Kleinwagen des Modells Opel Corsa an. Im Verlauf der Kontrolle offenbarten sich gravierende Mängel an dem Fahrzeug. Unter anderem Folgendes: Reifenprofil hinten links unter 1,6 Millimeter, hinten rechts gar unter 1 Millimeter. Zudem war der Reifen vorne rechts beschädigt.

Zum Hintergrund: Die gesetzliche Mindestprofiltiefe liegt bei 1,6 Millimetern. Allerdings empfehlen Fachleute bei Sommerreifen ein Minimum von drei Millimetern Profiltiefe und bei Winter- oder Ganzjahresreifen mindestens vier Millimeter. Gerade im Hinblick auf Gefahren durch Nässe, Schnee oder Schneematsch.

Doch mit dem eklatanten Zustand der Reifen nicht genug. Der Opel Corsa offenbarte weitere Mängel: Standlicht rechts, Abblendlicht rechts und links, Blinker rechts und links vorne und Kennzeichenbeleuchtung waren defekt. Und der TÜV ist ebenfalls fällig.

Das Fazit ist eindeutig: Das Fahrzeug ist in diesem Zustand nicht verkehrssicher. Das sah auch der Halter des Wagens ein und kündigte an, den Kleinwagen "verschrotten" zu wollen.

