POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahndung nach vermisster Person

Aalen (ots) - Waldstetten: Einbruch Am Montag gegen 7:20 Uhr wurde ein Einbruch in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Firmengebäude. Es wurde ein Tresor mit Bargeld, Schlüsseln und Dokumenten entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, denen in Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

mehr