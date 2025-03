Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Unfall, Unfallflucht

Aalen (ots)

Urbach: Mit Bierflasche geschlagen

Am Freitagabend kam es zwischen zwei jungen Männern zu einem Streit im Bereich "6 Wege" in Urbach. Zunächst gab ein 20-Jähriger einem 25-jährigen Mann eine Backpfeife. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit weiter und der 20-Jährige schlug mit einer Bierflasche auf den Schulter- und Halsbereich des 25-Jährigen. Dieser trug leichte Verletzungen davon. Der Polizeiposten Plüderhausen führt die weiteren Ermittlungen.

Schorndorf: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Ford-Fahrer in den Kreisverkehr an der B29-Anschlussstelle Schorndorf-Ost, Fahrtrichtung Stuttgart, ein. Dabei übersah er im Kreisverkehr eine bevorrechtigte 56-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Unfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Murrhardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 06.03. kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Unfall auf der L1066 im Kreisverkehr bei Murrhardt-Harbach. Hier fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von Harbach kommend mit seinem grauen PKW zu schnell in den Kreisverkehr ein. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit konnte der unbekannte Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und beschädigte während der Vorbeifahrt den Nissan eines 59-Jährigen. Der unbekannte Unfallverursacher hielt nicht an, um sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Er fuhr über die Umgehungsstraße (L1066) in Richtung Murrhardt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen können. Hinweisgeber werden gebeten unter der Telefonnummer 07192-5313 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell